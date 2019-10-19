رئيس الوزراء الكويتي يبدأ زيارة رسمية لمصر اليوم

شعبان بلال، كونا (القاهرة، الكويت)

يبدأ رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، على رأس وفد رفيع المستوى، اليوم، زيارة رسمية إلى مصر، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره المصري مصطفى مدبولي.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي، إن السيسي والشيخ جابر المبارك، سيبحثان أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البيان أن رئيسي الوزراء المصري والكويتي، سيبحثان أيضاً أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، في ظل العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي.

وأوضحت مصادر أمنية كويتية أن وفد رئيس الوزراء الكويتي يضم قيادات أمنية رفيعة المستوى لاطلاعها على آخر تطورات تحقيق السلطات المصرية مع خلية الإخوان التي تم ضبطها في الكويت يوليو الماضي، مشيرة إلى أن هناك معلومات جديدة كشفتها السلطات المصرية مؤخراً بشأن هذه الخلية.

من جانبه قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على رأس وفد كبير إلى مصر العربية، تمثل دفعاً مهماً للعلاقات الثنائية الأخوية والبناءة والمتميزة بين البلدين. ونقلت كالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الجارالله قوله إن هذه الزيارة ستمثل إسهاماً فعالاً في رعاية علاقة البلدين والإبقاء على حيويتها وتطورها، لافتاً إلى أنها تمثل أيضاً تواصلا بين قيادتي البلدين.