كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تطالب بريطانيا بتوضيح موقفها من "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم السبت، ليطلب منه توضيح موقف بلاده حول خروجها من الاتحاد الأوروبي، حسبما أورد مصدر بقصر الإليزيه.
وقال المصدر لـ "رويترز"، مساء اليزك، إن ماكرون أصر في حديثه مع رئيس الحكومة البريطانية، على ضرورة توضيح فوري للموقف البريطاني إزاء الاتفاق، الذي تم التفاوض ووضع اللمسات الأخيرة عليه بشأن "بريكست".
وذكر المصدر نفسه، أن الرئيس الفرنسي أشار في حديثه مع جونسون إلى أن أي تأجيل جديد في هذا الموضوع "ليس في مصلحة أي طرف".
وفي وقت سابق من اليوم، قوض النواب البريطانيون خطط رئيس الوزراء بتصويت 322 منهم مقابل 306، لصالح قرار يقضي بإرجاء أي تصويت على الاتفاق حول "بريكست" إلى أن تكتمل الإجراءات القانونية المطلوبة لانسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي
هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 28 دولة وأخرهم كانت كرواتيا، التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1992، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.
من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية، ولكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة، لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي حيث أنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم.
للاتحاد الأوروبي عدة نشاطات، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو، الذي تبنت استخدامه 19 دولة من أصل ال28 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة، احتفل في مارس 2007 بمرور 50 عام على إنشاء الاتحاد بتوقيع اتفاقية روما، حصل الاتحاد الأوروبي في 12 أكتوبر 2012، على جائزة نوبل للسلام لمساهمته في تعزيز السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا.
في 23 يونيو 2016، قررت المملكة المتحدة عبر استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتصبح أول دولة فيه تقوم بذلك.