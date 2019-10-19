كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيخ محمد بن راشد: من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، مساء اليوم السبت، أن من "أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب".

وغرد الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "علمتني الحياة أن الوطن ليس الحجارة والإسمنت، الوطن هو أبي وأمي وجدي وجدتي..هو أخي وأختي وابني وابنتي، الوطن هم البشر، هم أهلي..هم شعبي".

وأضاف حاكم دبي: "من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب، ومن يقول أنه يحب الوطن فليحبهم ويحب الخير لهم ويضحي من أجلهم، لأنهم هم الوطن وما سواهم فمجرد تراب فوقه تراب".

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في دبي، إن "استمرار تطوير أداء الموازنة العامة لدبي خلال السنوات الخمس الماضية، يعكس حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على استدامة المنظومة المالية في دبي، وتحفيز ريادة الأعمال من خلال محفزات اقتصادية جاذبة لمزيد من الاستثمار، مما يرفع من مستوى تنافسية الإمارة، ويعزز مكانتها مركزا استثماريا عالميا"، بحسب تقارير إماراتية.

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وأكد "آل صالح" خلال لقاء نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ضمن سلسلة "جلسة مع مسؤول"، بمشاركة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية والعالمية العاملة في الدولة، على أن دبي قادرة على سداد ديونها السيادية، وفق البرنامج المحدد للاستحقاقات المالية، وقادرة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية من دون الاعتماد على أية زيادات في الرسوم.

وأضاف المدير العام لدائرة المالية في دبي، أن الإنفاق التوسعي على مشروعات البنية التحتية في دبي، والمشروعات المرتبطة بمعرض "إكسبو 2020"، يأتي في صدارة أولويات الموازنة العامة، لضمان استكمالها على النحو المطلوب وقبل الموعد المحدد.

وشدد على أنه ليست هناك أية زيادة على الرسوم الحكومية منذ قرار تجميد الزيادات على الرسوم الصادر في مارس من عام 2018، لافتا إلى أن القرار لم يؤثر بأي حال على الملاءة المالية لحكومة دبي، والتي تتسم بالمرونة والتنوع.

وأشار إلى أن حكومة دبي خفضت بعض الرسوم الحكومية في يونيو 2018، من منطلق حرصها على دعم قطاعات الأعمال، مؤكدا على أن هذا التخفيض لم يكن له تأثير يُذكر في أداء الموازنة الحكومية، على الرغم من أنه أدّى إلى انخفاض الإيرادات بنحو ملياري درهم على مدى 12 شهراً حتى يونيو من العام الجاري.