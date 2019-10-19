كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار أردوغان: دخول الجيش السوري لمناطق انسحاب واشنطن يعتبر إعلان حرب على تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، بأن دخول قوات الحكومة السورية إلى المناطق، التي انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية في شمال سوريا، بهدف حماية وحدات حماية الشعب يعتبر إعلان حرب على تركيا.

وقال مستشار الرئيس التركي، "إن تركيا لم تدخل شرقي الفرات بسبب وجود قوات النظام السوري، بل بسبب وجود عناصر وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني في تلك المناطق، الأمر الذي جعلها تقدم على إقامة ممر آمن على حدودها".

وأضاف أقطاي، أن تركيا لا يمكن أن تتسامح مع توفير الحماية للوحدات الكردية من قبل قوات النظام السوري بعد انسحاب القوات الأمريكية، "هذا وتنسحب القوات الأمريكية، التي تدعم وحدات حماية الشعب من المنطقة حالياً ولكن في حال جاءت قوات النظام السوري لحماية وحدات حماية الشعب فلن يتغير موقف تركيا، لا يمكننا أن نتسامح مع ذلك".

وتابع المستشار التركي "إذا كان النظام السوري يريد الدخول إلى مناطق منبج وعين العرب والقامشلي بهدف توفير الحماية لوحدات حماية الشعب فهذا يعتبر بمثابة إعلان حرب على تركيا، وبالتالي سيلقى الرد المناسب"، على حد تعبيره.

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واستطرد قائلاً "في حال تم إيجاد حل يُطمئن تركيا لمسألة المناطق، التي دخلتها قوات النظام السوري ويقدم ضمانات بعدم وجود هذه المنظمة الإرهابية في المنطقة بشكل يهدد أمنها، عندها قد تغير تركيا موقفها وتقيّم الحلول المطروحة بدقة".

كما أكد أقطاي، على أنه في حال التوصل إلى تفاهم مع أمريكا حول المنطقة الآمنة في شمال سوريا، فإن هذه المنطقة ستشمل شرق الفرات بالكامل، بما في ذلك محافظتي الرقة ودير الزور "عدم نصّ الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة الأمريكية على عمق المنطقة الآمنة لا يعني عدم التوافق حولها وغموضها".

وأضاف أقطاي أن "المنطقة الآمنة ستشمل شرق الفرات بالكامل بما في ذلك محافظتي الرقة ودير الزور، إذ تم بحث هذا الموضوع مع الولايات المتحدة الأمريكية والتوصل إلى تفاهم حوله".

هذا واتفقت تركيا وأمريكا، يوم الخميس الماضي، على وقف أنقرة للهجوم لمدة "120 ساعة" لحين انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا، وصمدت الهدنة اليوم السبت على الحدود بين البلدين.