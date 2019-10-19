كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي فرنسي: إرجاء بريكست لخروج بريطانيا ليس في مصلحة أحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي، مساء اليوم السبت، أن إرجاء جديدا في بريكست لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "أنه ليس في مصلحة أحد".
وقال المصدر الفرنسي: "إن الصفقة تم التفاوض حولها ويتعين على البرلمان البريطاني أن يوافق عليها أو لا يوافق، وتصويت جوهري لا بد منه"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وأضاف المصدر، أن "فرنسا ستتشاور مع شركائها الأوروبيين، ولا تستطيع اتخاذ قرار في هذه المرحلة".
هذا وقرر مجلس العموم البريطاني إرجاء التصويت على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست" إلى يوم الاثنين المقبل، بعد أن أيد النواب بأغلبية 16 صوتا لائحة تدعو إلى عدم التصويت على الاتفاق إلى أن تكتمل الإجراءات المطلوبة للانسحاب.
فيما قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إنه لن يطلب تمديدا من بروكسل، مضيفا أن دول الاتحاد ليست مستعدة لهذا التمديد كذلك.
وأكد جونسون، في وقت سابق، على أنه إذا رفض برلمان بلاده الاتفاق، فإنه يفضل خروجا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق على طلب مهلة جديدة بعد تأجيل "بريكست" مرتين.
الاتحاد الأوروبي
هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 28 دولة وأخرهم كانت كرواتيا، التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1992، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.
من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية، ولكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة، لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي حيث أنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم.
للاتحاد الأوروبي عدة نشاطات، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو، الذي تبنت استخدامه 19 دولة من أصل ال28 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة، احتفل في مارس 2007 بمرور 50 عام على إنشاء الاتحاد بتوقيع اتفاقية روما، حصل الاتحاد الأوروبي في 12 أكتوبر 2012، على جائزة نوبل للسلام لمساهمته في تعزيز السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا.
في 23 يونيو 2016، قررت المملكة المتحدة عبر استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتصبح أول دولة فيه تقوم بذلك.