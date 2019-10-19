كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس المجلس السيادي السوداني يتعهد بمعالجة أزمة المواطنين في جوبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس السيادي، اليوم السبت، أنّ الحكومة ستعمل على معالجة مشكلات السودانيين المقيمين في دولة جنوب السودان، والمتعلّقة بالجوازات والإقامة بين البلدين.

وخلال مخاطبته ميارم دارفور اللواتي أحضرن وجبة الإفطار للوفود السودانية المتفاوضة بجوبا، تعهّد حميدتي بحلّ الإشكالية، كاشفاً عن معالجة قضية 20 سودانياً محكوماً عليهم في قضايا مالية.

وتحتضن عاصمة جنوب السودان، جوبا، في الوقت الراهن مباحثاتٍ بين الحكومة السودانية والحركات المسلّحة لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تسهم في تعزيز السلام بالبلاد.

وقال حميدتي، إنّهم سيعملون مع دولة جنوب السودان لتسهيل إجراءات وحركة تنقّل المواطنين بين البلدين لجهة أنّهما شعبُ واحد.

السودان