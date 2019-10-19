كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الدفاع الألمانية تنتقد بشدة الولايات المتحدة وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور، بشدة تركيا والولايات المتحدة بسبب العملية التي تشنها القوات التركية شمالي سورية.

وقال كرامب كارنباور إن انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا وترك القوات الكردية وراءها سيكون تطوراً "مدمراً" طويل الأمد لحلف شمال الأطلسي.

كما أعلنت الوزيرة خلال مؤتمر للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بمدينة ميونخ اليوم السبت:" من وجهة نظري، هناك إشاراتان كان لهما مدلول خطير على المدى البعيد"، واحدة منهما أن الأمريكيين، أعطوا ظهورهم لهؤلاء الذين كانوا يقاتلون تنظيم داعش على الأرض من أجلهم " وهذا يثير سؤالا حقيقيا حول موثوقية حليفنا داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأقوى دولة على مستوى العالم".

وتجدر الإشارة إلى أن كرامب-كارنباور خلفت المستشارة انجيلا ميركل في زعامة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يشكل مع شقيقه الأصغر الحزب البافاري، ما يعرف بالتحالف المسيحي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

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وعن تركيا، قالت كرامب-كارنباور:" شريك في الناتو أم لا؟"، وتابعت: " إذا أصبح معيارا، أن تقوم كل جهة تشعر بالتهديد من منطقة مجاورة، بمخالفة القوانين واستخدام قوة السلاح، فإننا بذلك نهدد أساس النظام الذي أقيم بعد الحرب العالمية" وهو النظام القائم على حل الصراعات بالدبلوماسية وليس بقوة الطرف الأقوى.

وشكت كرامب-كارنباور أيضا من تحفظ ألمانيا والتحالف المسيحي بشأن السياسة الخارجية، وتساءلت:" متى كانت آخر مرة قمنا بها نحن كألمانيا، وكتحالف مسيحي، بتقديم حل موضوعي لمثل هذه القضايا الدولية".

كما اعربت عن إستيائها :" لم أعد أطيق أن أسمع عبارات مثل: نحن قلقون، ونتابع بقلق كبير، وسننظر. نحن أقوياء والمسألة تتوقف علينا، ويتعين علينا في النهاية أن نقدم ردودا سياسية خاصة بنا، ولاسيما نحن كتحالف مسيحي".