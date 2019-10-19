كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: الرئيس الروسي وميركل بحثا دفع التسوية السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الكرملين، مساء اليوم السبت، أن هناك مباحثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول أهمية دفع عملية التسوية في سوريا، بما في ذلك عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية.

وقال الكرملين في بيان "تم التطرق إلى الوضع في شمالي شرق سوريا، وأكد الرئيس الروسي على أن تحقيق الاستقرار طويل الأجل والمستدام في الجمهورية العربية السورية لا يمكن تحقيقه إلا على أساس احترام مبادئ الوحدة والسلامة الإقليمية للبلد، وفي نفس الوقت، يجب مراعاة مصالح كل مجموعة عرقية من الشعب السوري".

وأكدا الجانبين على أهمية دفع عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية، مع الأخذ بعين الاعتبار عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف في أواخر أكتوبر، حسب ما أشار البيان.

كما أكد البيان على أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية، اليوم، بمبادرة من الجانب الألماني.

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