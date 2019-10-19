كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغضب يتزايد خلال احتجاجات لبنان... وإصرار المتظاهرون على "إسقاط النظام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدفق آلاف المتظاهرين على شوارع لبنان، اليوم السبت، في ثالث يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، موجهين غضبهم نحو النخبة السياسية، التي يلقون عليها الللوم حول مسؤولية دفع الاقتصاد صوب الهاوية، بينما قالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة مقتضبة "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".

وأغلق متظاهرون الطرق وأحرقوا إطارات سيارات في جنوب وشرق وشمال البلاد، ونظموا مسيرات في الشوارع، على الرغم من انتشار مسلحين موالين لحركة أمل الشيعية، مدججين بأسلحة ثقيلة لإخافتهم.

وفي وسط بيروت امتزج الغضب بأجواء احتفالية، وشارك محتجون من كل الأعمار في المظاهرات، ولوحوا بعلم بلادهم وهم يهتفون بشعارات الثورة أمام متاجر راقية ومصارف تحطمت واجهاتها في أعمال شغب شهدتها المنطقة الليلة الماضية.

وأمهل سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، يوم أمس الجمعة، شركاءه في الحكومة 72 ساعة، للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا.

واندلعت الاضطرابات الأخيرة بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة، وخطط فرض رسوم جديدة، منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعا بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ أعوام.