إقصائيات “الشان”.. “الأسود” يتقدمون بثلاثية على الجزائر في الشوط الأول

أنهى المنتخب المغربي المحلي، الشوط الأول، منتصرا بثلاثة أهدف دون، على حساب منتخب الجزائر المحلي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بالملعب البلدي لمدينة بركان، عن إياب الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع إقامتها العام المقبل، في إثيوبيا.

ودخل المنتخب المغربي للمباراة بدون مقدمات، فارضا أسلوب لعبه، وسيطرة تامة على مجريات اللعب، وكان بإمكانه أن يسجل هدفين اثنين، في أول 10 دقائق، بواسطة الوداديين، اسماعيل الحداد ووليد الكرتي، غير أن محاولتهما لم تعرف طريقها للشباك.

المنتخب الجزائري، تراجع بشكل كلي للخلف، متأثرا بضغط العناضر الوطنية والجماهير البركانية، وهو الأمر الذي أوقع الحارس الجزائري في الخطأ، في الدقيقة 24، بعد أن أسقط اسماعيل الحداد، في مربع العمليات، تمكن العميد بدر بنون من تحويله إلى هدف التقدم.

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هذا الهدف، لم يبقى وحيدا، فالمتألق السوسي، كريم البركاوي، نجم حسنية أكادير، خطف الكرة من الدفاع، في الدقيقة 32، توغل بسرعته الخارقة، ومرر كرة على طبق من ذهب لزميله أحداد، الذي أسكن الكرة بسهولة في شباك الجزائر معلنا عن ثاني الأهداف.

وواصلت العناصر الوطنية، على الرغم من هذا التقدم المريح، ضغطها على الحارس، وهو الأمر الذي أثمر ثالث الأهداف، بوساطة اللاعب محمد الناهيري،في الدقيقة 40.

هذه النتيجة، تؤهل “الأسود” المحلية” للنهائيات، مع العلم أن مباراة الذهاب في الجزائر، كانت قد انتهت بالتعادل السلبي.