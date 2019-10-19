أول مفاجآت “الشان”.. الطوغو يقصي وصيف البطل ويمنعه من الوصول لنهائيات إثيوبيا

خلق منتخب الطوغو المحلي، اليوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بعد أن أخرج منتخب نيجيريا، وصيف النسخة الماضية من كأس إفريقيا للاعبين المحليين، من الإقصائيات، على الرغم من هزيمته اليوم، بهدفين دون رد.

المنتخب التوغولي، استفاد من انتصاره العريض الذي حققه في مباراة الذهاب، بالعاصمة لومي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ليقطف بطاقة المررو لنهائيات “الشان” التي ستقام العام المقبل في إثيوبيا، رغم هزيمته في نيجيريا، بهدفين دون رد.

ويعتبر خروج نيجيريا، من الإقصائيات واحد من أبرز المفاجآت، في هذه المنافسة القارية المخصصة للاعبين المحليين، بعد أن بلغ، مباراة النهائي، في النسخة الماضية بالمغرب، وانهزم على يد المنتخب المغربي برباعية.