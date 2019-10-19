بابل تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

قررت محافظة بابل، السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد، ضمن مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين (ع). وقالت المحافظة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد". يذكر أن زيارة الأربعين تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.

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