السبت 19 أكتوبر 2019 رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الخليج 365 يبدأ رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح، غدًا الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، زيارة رسمية إلى مصر تستغرق 3 أيام، يلتقى خلالها الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميًا ملحوظًا في مختلف المجالات.

السيسي والصباح يبحثان تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية وسيبحث الرئيس السيسي والمبارك، أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تستمر 3 أيام.. رئيس الوزراء الكويتي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.