شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طبيعة الاستعراض الدورى الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاستعراض الدوري الشامل هو آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنشأة بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 60/251، لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتم استعراض كل دولة عضو كل 5 سنوات في الفريق العامل المعني بالاستعراض.

في إطار هذه الآلية، يتم مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل 5 سنوات ، تتم مراجعة 42 دولة كل سنة خلال ثلاث دورات يعقدها الفريق العامل المعني بالأستعراض الدوري الشامل، تخصص كل دورة الى 14 دولة، عادة ما تقام هذه الدورات في شهر يناير -فبراير، مايو- يونيو وأكتوبر -نوفمبر.

تنعكس نتائج الاستعراض في "تقرير النتائج" حيث يتم إدراج التوصيات التي يتوجب على الدولة قيد الاستعراض أن تقوم بتنفيذها قبل الاستعراض المقبل.

يتألف الاستعراض الدوري الشامل من 3 مراحل رئيسية:

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1- استعراض حالة حقوق الإنسان في الدول قيد الاستعراض.

2- تنفيذ الدول قيد الاستعراض للتوصيات الواردة والتعهدات الطوعية خلال جلستين من الاستعراض 5 سنوات.

3- تقديم تقرير في الاستعراض المقبل عن تنفيذ تلك التوصيات والتعهدات، وبشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ الاستعراض السابق.

يتم الاستعراض خلال دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في جنيف، سويسرا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات و نصف.