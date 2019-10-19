عاجل.. هذه تشكيلة “الأسود” الأساسية أمام منتخب الجزائر

كشف الناخب الوطني الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم، عن التشكيل الأساسية لـ”الأسود المحلية”، التي ستخوض، قبل قليل، مباراة الجزائر، بالملعب البلدي لمدينة بركان، برسم إياب الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”، المزمع إقامتها العام المقبل في إثيوبيا.
وسيدخل المنتخب الوطني هذه المباراة، بالتشكيل الآتي:
حارس المرمى:أنس الزنيتي
الدفاع: عمر النمساوي، محمد الناهري، بدر بنون، يونس بوفتيني
الوسط:العربي الناجي، يحيى جبران، وليد الكرتي
الهجوم:اسماعيل الحداد، كريم البركاوي، محمد أحداد
جدير ذكره، أن مباراة الذهاب في الجزائر، كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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