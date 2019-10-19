“الأحرار” يُلحق الوزيرة الجديدة بمكتبه السياسي.. وبنشعبون يأخذ مسافة من الحزب

أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، عن التحاق نادية فتاح العلوي، الوزيرة الجديدة في حكومة سعد الدين العثماني، والمعينة وزيرة للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بالمكتب السياسي للحزب.

وإذا كان حزب التجمع الوطني للأحرار، دأب على إلحاق وزراء الحكومة المعينون باسم الحزب، بالمكتب السياسي للحزب، فإن الوضع مختلف بالنسبة لوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.

وعلم الموقع أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المعين في المنصب الحكومي، خلفا للوزير السابق محمد بوسعيد، الذي أعفي من منصبه، اختار أن يضع مسافة بينه وبين قيادة التجمع الوطني للأحرار.

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وأوضح المصدر أن بنشعبون، لا يحضر التجمعات الحزبية للأحرار، كما لم يُعلن عن التحاقه بالمكتب السياسي، وظهر مرة واحدة في اجتماع للمكتب السياسي، وهي الأولى والأخيرة، وذلك مباشرة بعد تعيينه وزيرا، وقال الحزب آنذاك، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، إن بنشعبون حضر لأول مرة لاجتماع قيادة الحزب، دون إعلان التحاقه بالمكتب السياسي.

ومساء أمس الجمعة، تحدث نزار بركة الأمين، العام لحزب الاستقلال، عن ما اعتبره ظاهرة “صباغة الوزراء”.

وقال بركة في افتتاح المؤتمر الوطني لشبيبة حزبه، إن الحزب قد يتغاضى تجاوزا عن ظاهر صباغة الوزارء، لكن في المقابل لابد للحكومة أن تستجيب لانتظارات المواطنين.