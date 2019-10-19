رفض فكرة خوض السوبر الإفريقي بقطر.. مرتضى منصور: “لن نلعب في قطر حتى لو هبطنا للقسم الثالث”

رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، خوض نهائي كأس السوبر الإفريقي، أمام الترجي التونسي، بدولة قطر.
وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: “موقفنا واضح وأعلنا عنه منذ مدة، ولن نغيره، نرفض فكرة إقامة لقاء السوبر الإفريقي في قطر”.
وأضاف رئيس الزمالك: “البعض يتحدث عن عقوبات من الاتحاد الإفريقي في حال رفضنا خوض اللقاء، أوكد لكم أننا لن نلعب السوبر في قطر، حتى لو بلغت هذه العقوبات هبوطنا للقسم الثالث”.
وتأتي تصريحات رئيس الفريق المصري، في ظل الأنباء التي تحدثت عن عزم الكونفيدرالية الإفريقية” كاف”، إقامة السوبر الإفريقي في قطر، على غرار النسخة الماضية، التي جمعت بين الرجاء الرياضي والترجي.
ويلعب الزمالك نهائي كأس السوبر بصفته حاملا للقب كأس” كاف”، الذي توج به بعد هزمه في المباراة النهائية فريق نهضة بركان، بركلات الترجيح.
من جهته وبالرغم من اعتبار لجنة الاستئناف داخل “كاف”، الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، إلا أن استئناف الوداد الرياضي هذا القرار لدى محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، أعاد الملف إلى المداولة من جديد، حيث قررت “طاس” الحسم في استئناف الفريق الأحمر، متم أكتوبر الجاري.
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