فينبوغاسون يصعق بايرن ويمنح أوغسبورغ التعادل في الوقت بدل الضائع

هز ألفريد فينبوغاسون الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخطف أوغسبورغ التعادل 2-2 مع ضيفه بايرن ميونيخ يوم السبت ويحرمه من الصعود لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وصعق أوغسبورغ ضيفه حامل اللقب بهدف ماركو ريشتر بعد 28 ثانية عقب ضربة رأس من راني خضيرة.

وأدرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل في الدقيقة 14 بضربة رأس بعد تمريرة سيرج جنابري العرضية المتقنة ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في الدوري. وهز المهاجم البولندي الشباك في أول ثماني مباريات في الدوري ليعادل رقم بيير-إيمريك أوباميانج القياسي الذي حققه قبل أربع سنوات.

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وسدد جنابري، الذي رد القائم محاولته قرب نهاية الشوط الأول، كرة منخفضة في مرمى توماس كوبيك حارس أوغسبورغليمنح بايرن التقدم في الدقيقة 49.

وأنقذ كوبيك محاولات من كينجسلي كومان وليفاندوفسكي قبل أن يخطف فينبوغاسون التعادل.

وظل بايرن في المركز الثالث وله 15 نقطة متأخرا بنقطة عن بروسيا مونشنجلادباخ المتصدر الذي يحل ضيفا على بروسيا دورتموند في وقت لاحق من يوم السبت.