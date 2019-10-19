التشكيل الرسمي.. بنزيما ويوفيتش يقودان هجوم ريال مدريد امام مايوركا

ويغيب عن ريال مدريد داني كارفخال بسبب الراحة من قبل زيدان وإدين هازارد لأنه ينتظر مولوده الرابع بينما يفتقد الملكي لخدمات كل توني كروس وناتشو وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش وماركو أسينسيو للإصابة.وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: أوديورزولا، فاران، ميليتاو، مارسيلو.

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الوسط: كاسيميرو، ايسكو، خاميس.

الهجوم: فينيسيوس ، بنزيما، يوفيتش.

وتواجد على دكة البدلاء كل من اريولا وميندي وماريانو ورودريجو جوس وفاران وابراهيم دياز وفالفيردي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 18 نقطة خلف برشلونة بنقطة واحدة الذي فاز اليوم على إيبار بثلاثية نظيفة.

