التشكيل الرسمي.. بنزيما ويوفيتش يقودان هجوم ريال مدريد امام مايوركا

2019-10-19 | 20:03
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كشف مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مايوركا، اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:
حراسة المرمى: كورتوا
الدفاع: أوديورزولا، فاران، ميليتاو، مارسيلو.
الوسط: كاسيميرو، ايسكو، خاميس.
الهجوم: فينيسيوس ، بنزيما، يوفيتش.
وتواجد على دكة البدلاء كل من اريولا وميندي وماريانو ورودريجو جوس وفاران وابراهيم دياز وفالفيردي.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 18 نقطة خلف برشلونة بنقطة واحدة الذي فاز اليوم على إيبار بثلاثية نظيفة.
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