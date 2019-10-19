سانا: القوات الأمريكية دمرت الرادار التابع لها في ريف الحسكة الغربي

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، مساء يوم السبت، بأن القوات الأمريكية دمرت الرادار التابع لها في قاعدة جبل عبد العزيز بريف الحسكة الغربي قبل انسحابها. وأضافت وكالة "سانا" أن القوات الأمريكية قامت أيضا بتفخيخ مقراتها وتدميرها في قرية "قصرك" على طريق "تل تمر" - القامشلي تمهيدا لإخلائها.

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