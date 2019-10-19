مسلحون يقتلون مدنياً شمالي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره ضمن قضاء التاجي شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

