الدوري العراقي في المركز التاسع على مستوى آسيا

رياضة 2019-10-19 | 19:21 2,743 مشاهدة احتل الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، المركز التاسع في التصنيف الاخير الذي اصدره الاتحاد الاسيوي للعبة، اليوم السبت. وجاء الدوري العراقي تاسعاً بعد دوريات الصين وقطر واليابان وكوريا الجنوبية وايران والسعودية والامارات وتايلند. مجموع نقاط الدوري العراقي الممتاز بلغ 50.198، وحققت الاندية العراقية خلال عام 2019 الحالي 8300 نقطة، وفي عام 2018 حققت 8.633 نقطة وعام 2017 بلغت نقاط الاندية 8.933 وعام 2016 حققت 9.833 نقطة.



وتواجدت ثلاثة فرق عراقية ضمن تصنيف الاندية، حيث حل القوة الجوية المركز الـ25 والزوراء في المركز الـ48 ونفط الوسط المركز الـ82 على مستوى القارة الصفراء. وتواجدت ثلاثة فرق عراقية ضمن تصنيف الاندية، حيث حل القوة الجوية المركز الـ25 والزوراء في المركز الـ48 ونفط الوسط المركز الـ82 على مستوى القارة الصفراء. المحرر: محمد خليل

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