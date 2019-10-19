وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة لتخفيض رسوم قانون المرور الجديد

وذكر مكتب الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزير الداخلية وجه الدائرة القانونية في مقر الوزارة بتشكيل لجنة قانونية فنية بالتنسيق مع مديرية المرور لمراجعة رسوم قانون المرور الجديد وتعديل تلك الرسوم بما يخفف عن كاهل المواطنين".وأكد وزير الداخلية بحسب البيان، على "وجوب الإسراع بإنجاز مسودة التعديل بغية عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم رفعها الى مجلس النواب لاقرار التعديل المطلوب".

وكان مجلس النواب قد صوت بجلسته المنعقدة في (5 أيار 2019) على قانون المرور الجديد.

وتضمن القانون المتكون من 50 مادة غرامات تصل إلى 200 ألف بحق مخالفات عدة، فضلاً عن حبس من يعتدي على رجال المرور او من يقود السيارة تحت تاثير المسكر أو المخدر.