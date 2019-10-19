بالفيديو.. احمد ياسين يعود للملاعب بأداء مميز في الدوري السويدي

هاكن تغلب على هلسنجبورج 2-0، ليضع حداً لنتائجه السلبية ويعود لسكة الانتصارات بعد ابتعاده عن الفوز لخمس مباريات.

ياسين دخل كبديل في الدقيقة 46 من عمر اللقاء واستطاع ان يخلق العديد من الفرص لزملائه حتى تمكن من المساهمة بالهدف الثاني لهاكن، بتسديده لكرة رائعة بقدمه اليسرى اردت من القائم ليسجل هاكن هدفه الثاني عن طريق كوامي كيزيتو.



وتعد هذه المباراة هي الاولى لياسين بعد تعرضه للاصابة التي ابعدته عن الملاعب لمدة 10 ايام، تخلف على اثرها من الحضور الى المنتخب الوطني في مباراتي هونغ كونغ وكمبوديا في التثفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.