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2019-10-19 | 19:05
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تمكن لاعب المنتخب الوطني ونادي هاكن السويدي، احمد ياسين، من خطف الاضواء في مباراة فريقه امام هلسنجبورج ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.
ياسين دخل كبديل في الدقيقة 46 من عمر اللقاء واستطاع ان يخلق العديد من الفرص لزملائه حتى تمكن من المساهمة بالهدف الثاني لهاكن، بتسديده لكرة رائعة بقدمه اليسرى اردت من القائم ليسجل هاكن هدفه الثاني عن طريق كوامي كيزيتو.
وتعد هذه المباراة هي الاولى لياسين بعد تعرضه للاصابة التي ابعدته عن الملاعب لمدة 10 ايام، تخلف على اثرها من الحضور الى المنتخب الوطني في مباراتي هونغ كونغ وكمبوديا في التثفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ياسين كان نجماً خارج اللقاء ايضاً، حين التقى باحد معجبيه من الجالية العراقية المتواجدين في السويد، ليلتقط صورة تذكارية معه في موقف انساني يُحسب للاعب اسود الرافدين.
وفيما يلي ملخص المباراة:
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. احمد ياسين يعود للملاعب بأداء مميز في الدوري السويدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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