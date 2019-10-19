الرئيس اللبناني: سيكون هناك حل مطمئن للأزمة

ونشر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر" تغريدة مقتضبة للرئيس، ميشال عون، أكد فيها أنه سيتم التوصل لحل "مطمئن" للأزمة التي تعيشها البلاد.

وتأتي تصريحات عون في الوقت الذي يشهد فيه لبنان تظاهرات شعبية لليوم الثالث على التوالي، حيث يحتج المشاركون فيها على سياسة التقشف الحكومية ويطالبون بتحسين أوضاع المعيشة في البلاد.