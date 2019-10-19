أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيكون حلا مطمئنا للأزمة التي يشهدها لبنان، بعد اندلاع احتجاجات واسعة في العديد من المدن اللبنانية، للاعتراض على إعلان الحكومة فرض ضرائب جديدة، وللمطالبة باستقالة الحكومة.
ونشر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر" تغريدة مقتضبة للرئيس، ميشال عون، أكد فيها أنه سيتم التوصل لحل "مطمئن" للأزمة التي تعيشها البلاد.
وتأتي تصريحات عون في الوقت الذي يشهد فيه لبنان تظاهرات شعبية لليوم الثالث على التوالي، حيث يحتج المشاركون فيها على سياسة التقشف الحكومية ويطالبون بتحسين أوضاع المعيشة في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني: سيكون هناك حل مطمئن للأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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