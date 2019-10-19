إعلاميو أردوغان يروجون لـ"خرافة أرطغرل" لذبح الأكراد

تتعمد الأعمال الدرامية التركية تجنب تسليط الضوء على الأكراد إلا للسخرية من لغتهم، قبل أن تصل في عهد أردوغان للمبالغة في تسطيح شخصيتهم والتشكيك في ولائهم، حتى وصلت خلال العدوان على شمالي سوريا حاليا لقتلهم بمختلف أنواع الأسلحة الحديثة والقديمة.



وخلال الهجوم استخدمت القوات التركية مختلف الأسلحة حتى المحرمة منها حسب صحف بريطانية وتقارير دولية، بجانب تهديدهم بالذبح باستخدام أسلحة قديمة استخدمت في مسلسل "قيامة أرطغرل".

ونشر الإعلام الحربي لقوات سوريا الديمقراطية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، السبت، صورة مراسل إحدى القنوات التركية الموالية لحزب أردوغان يحمل أسلحة ويهدد الأكراد بالذبح.

الأسلحة التي رفعها مراسل قناة "هبير" التركية ويدعى "ذو الفقار" خلال الصورة عبارة عن "بلطة وسيف"، حيث اعتبرها مراقبون أنها ترويج لخرافة المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" لذبح الأكراد.

مراقبون تحدثوا أيضاً عن أن الأسلحة التي استخدمها المراسل المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استخدمت في المسلسل، وكانت في يد "تورغوت" الساعد الأيمن لبطل المسلسل أرطغرل، والسيف استخدمه المحارب "علي آر".

إشهار تلك الأسلحة خلال الهجوم الذي تشنه تركيا على شمالي سوريا له رمزية أرجعها المحللون إلى رغبة تركيا في القضاء على الأكراد بشكل تام والتشفي بهم، خاصة أنها تنظر لهم دائما بعين الريبة، وتصفهم بـ"الإرهابيين".

تصريح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي بأن الأتراك يمنعون انسحاب قواته والجرحى والمدنيين من رأس العين "سري كانيه"، تنفيذا للاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن لوقف إطلاق النار، يعزز التكهنات حول رغبة أردوغان في ذبح الأكراد.





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وحذر عبدي في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، السبت، من أنه "إذا لم يتم الالتزام سنعتبر ما حصل لعبة بين الأمريكيين وتركيا، إذ من جهة يمنعون انسحاب قواتنا ومن جهة أخرى يدّعون أنها لم تنسحب، سنعتبرها مؤامرة ضد قواتنا".

وقبل بدء الهجوم التركي، حذر الرئيس السابق للجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي "مايك روجرز" خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية من وقوع مذبحة ضد أكراد سوريا.

وقال روجرز: إن "الأتراك سيحاولون قتل أكبر عدد من الأكراد يستطيعون قتله، إنه جرح متقيح بالنسبة للأتراك منذ مدة طويلة".

عدم التزام القوات التركية بوقف إطلاق النار دفع مجلس سوريا الديمقراطية لطلب إرسال مراقبين دوليين لمراقبة الاتفاق، وجعله يفضي إلى انسحاب كامل للجيش التركي الذي يستمر في توجيه ضرباته.

وأصدر المجلس بياناً، الجمعة، أكد فيه إصراره على مبدأ الحفاظ على حياة شعبه ومقدراته ووقف حالة النزوح، في وقت لم تلتزم فيه أنقرة باتفاق وقف إطلاق النار وضربته عرض الحائط".

وبدأت القوات التركية عدوانها العسكري منذ الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل الهجوم بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، وأوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.

وأسفر الهجوم التركي على شمالي سوريا عن مقتل 235 مدنياً بينهم 22 طفلاً وإصابة 677، حسب هيئة الصحة بشمال شرق سوريا.



بجانب نزوح نحو 300 ألف شخص، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفرار 785 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب المعتقلين في مخيم عين عيسى.