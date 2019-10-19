قتلى وجرحى بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 عسكريين وأصيب 11 آخرون بجروح في هجومين وقعا، السبت، في مدينتي باهن ويينسيه شمالي بوركينا فاسو.

وقالت رئاسة أركان الجيش البوركيني، في بيان، إنه قرابة الساعة الثالثة صباحاً، كانت المفرزتان العسكريتان في باهن (مقاطعة لوروم) ويينسيه (مقاطعة ياتينغا) هدفاً لهجمات إرهابية في الوقت نفسه تقريباً.

وأضاف البيان أن الجيش صدّ بقوة المهاجمين واستقدم تعزيزات عسكرية.

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وتواجه بوركينا فاسو منذ بداية 2015 هجمات إرهابية خصوصاً في شمالي البلاد وشرقها، أوقعت أكثر من 600 قتيل.



وفي إطار جهودها للحد من الهجمات، مددت سلطات بوركينا فاسو في منتصف تموز/يوليو، لـ6 أشهر حالة الطوارئ السارية منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 في معظم مناطق البلاد.



وتنص حالة الطوارئ على منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها عمليات دهم للمساكن في أي وقت من النهار أو الليل.