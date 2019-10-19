أمين الجميل: لا يمكن السماح لأي طرف بقمع الشعب اللبناني

قال الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، السبت، إنه لا يمكن السماح لأي طرف بقمع الشعب في ممارسة حقه في التظاهر.

وأضاف الجميل، في مداخلة مع قناة الإخبارية السعودية، أن "المظاهرات في البلاد بارقة أمل".

وأشار إلى أن الشعب اللبناني فقد الأمل في حدوث إصلاح بالبلاد، مشددا على ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة تتحقق فيها الكرامة للبنانيين.

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ورغم اشتعال الموقف على المستوى الميداني، فإن الأزمة السياسية لا تزال تهيمن على الأوضاع في لبنان حتى بعد 24 ساعة على خطاب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي منح مهلة 72 ساعة للقوى السياسية والحكومة لإيجاد حلول للأزمة الحالية.

وواصلت عدد من القوى السياسية حشد أنصارها لمشاركة المحتجين في الساحات والميادين، منها أحزاب الكتائب اللبنانية، والقوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي.

ويرى بعض المسؤولين اللبنانيين أن مليشيا حزب الله هي المسؤول الأول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان، لسيطرتها على الحكومة اللبنانية ومفاصل الدولة.

ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، الذي قال إن تغيير الحكومة اللبنانية مع بقاء السلطة بيد مليشيا حزب الله لن يحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري طالب السبت، في كلمة للتعليق على الاحتجاجات، بمنحه مهلة 72 ساعة لتجاوز الأزمة في لبنان والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية، التي ألمح إلى أن بعضها (في إشارة لحزب الله) يرفض تمريرها أو طرح بدائل لها.