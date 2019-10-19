بتر وعاهة مستديمة.. مأساة طفلة سورية سببها أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - امتلأت مشافي مدينة القامشلي، شمال شرق سوريا، بالجرحى المدنيين، بينهم أطفال، جراء قصف العدوان التركي الذي استهدف منازلهم في الأحياء الحدودية المكتظة بالسكان.

وتنقل "العين الإخبارية" في هذا الفيديو مأساة طفلة سورية تُدعى سارة، وتبلغ من العمر ست سنوات التي تم بتر ساقها اليمنى في المستشفى، وكذلك قصة مقتل أخيها محمد، بعد استهدافهما في حي قدور بك بالقامشلي.

ويسرد والد الطفلة سارة الحكاية لمراسل "العين الإخبارية" بكثير من الأسى، راجياً أن يرى ابنته وهي تمشي مجدداً حتى لو بساق اصطناعية.

وتستمر تركيا في استهداف منازل المدنيين في مدن وبلدات محافظة الحسكة، لليوم الثامن على التوالي، وفقد حتى الآن المئات من المدنيين حياتهم جراء القصف المدفعي والجوي الذي يستهدف الأحياء السكنية، رغم المطالبات الدولية والانتقادات الكبيرة التي تواجهها تركيا في إيقاف العدوان على المدنيين. وحتى الآن نزح أكثر من 300 ألف شخص من المناطق الحدوديّة خوفاً من الضربات التركية.