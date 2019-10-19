سوري يصرخ: لسنا إرهابيين.. أين حقوق الإنسان؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يزداد الألم السوري يوماً بعد يوم، بسبب العدوان التركي على شمال شرق البلاد، فيما يدفع ثمن انتهاكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كبار السن والأطفال والنساء، جنباً إلى جنب مع آلاف الضحايا والنازحين والمصابين من قوات سوريا الديمقراطية.

من مدينة رأس العين "سري كانيه"، يلتقي مراسل "العين الإخبارية" مع واحد من ضحايا الاعتداء التركي على الأبرياء، ليفتح قلبه ويصرخ باكياً أمام هول ما حدث.