الان تتابع "العموم البريطاني" يقر تعديلًا يلزم رئيس الوزراء طلب إرجاء موعد بريكست.. وجونسون يرفض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
أقرّ مجلس العموم البريطاني، اليوم السبت، تعديلًا يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون، التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري، وهو ما سارع جونسون إلى رفضه.
وبأغلبية 322 صوتًا مقابل 306 أصوات وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين، والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول بريكست “من دون اتفاق” في 31 أكتوبر الجاري، غير أن رئيس الوزراء سارع إلى إعلان رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد لبريكست.
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