الان تتابع عاجل.. الرئيس اللبناني: سيكون هناك حل مطمئن للأزمة الحالية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
نقلت قناة “سكاي نيوز” عن الرئيس اللبناني ميشيل عون إعلانه أنه سيكون هناك “حل مطمئن” للأزمة الراهنة.
وكان الرئيس اللبناني قد استقبل أمس وفدا من المحتجين الذين تظاهروا على طريق القصر الجمهوري في بعبدا.
وكشفت وسائل إعلامية عن تفاصيل اللقاء بين الرئيس البناني والمتظاهرين الذين استقبلهم عون في القصر.
وخلال اللقاء قال عون للوفد “اشعر معكم، وجعكم هو وجعي، وسوف أعمل جهدي للتخفيف من معاناتكم.. بدأنا سلسلة إجراءات للحد ممّا تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه”، وفقا لقناة “إل بي سي” اللبنانية.
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