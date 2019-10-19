عاجل.. القوات الأمريكية تدمر الرادار التابع لها في ريف الحسكة 

أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، في نبأ عاجل لها مساء يوم السبت، أن القوات الأمريكية دمرت الرادار التابع لها في قاعدة جبل عبد العزيز بريف الحسكة الغربي قبل انسحابها.



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