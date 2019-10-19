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السبت 19 أكتوبر 2019
احتجاجات لبنان
الخليج 365
نقلت شبكة "سكاي نيوز" العربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بيان لمجموعات منظمة للاحتجاجات في لبنان، مؤكدين على استمراراهم في الإضراب حتي إسقاط حكومة المحاصصة الطائفية وتحقيق مطالب المحتجيين.
وأوضح بيان المنظمين، مطالبتهم بتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، بالإضافة إلي تحصين القضاء وتجريم تدخل القوي السياسية وتأثيره على الأحكام القضائية.
كما طالب المنظمون في بيانهم، بإجراءا انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، وإعادة آلية التعامل مع أزمة لبنان الإقتصادية .
كانت هذه تفاصيل خبر بيان لمنظمي احتجاجات لبنان: مستمرون في الإضراب حتي إسقاط حكومة المحاصصة الطائفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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