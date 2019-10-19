عاجل : الخارجية الاردنية تصدراً بيانا ً هاماً لمواطنيها فى لبنان 

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السبت 19 أكتوبر 2019
الخارجية الاردنية
الخليج 365
جددت وزارة الخارجية تأكيدها على أن السفارة الاردنية في بيروت لم تتلق أي ملاحظة تتعلق بسلامة الاردنيين المقيمين في لبنان جراء الأحداث التي يشهدها منذ يومين.
وقالت الوزارة، في تصريحات صحفية إن السفارة الأردنية في بيروت تتابع أحوال الأردنيين هناك وتؤكد سلامتهم جميعا.
وكانت الوزارة “دعت المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين للبنان الشقيق وخصوصا في العاصمة بيروت، وفي ضوء هذه الأحداث الاستثنائية، ولغايات السلامة العامة، أهمية الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات وتوخي الحيطة والحذر اثناء تنقلهم، والالتزام التام عما يصدر من السلطات اللبنانية الشقيقة من تعليمات بهذا الخصوص وذلك حفاظا على سلامتهم”.
كما دعت الأردنيين المقيمين والزائرين إلى لبنان لـ”التواصل الفوري مع السفارة الاردنية في بيروت في حال حدوث اي طارئ على رقم الخط الساخن 0096181699837 او هاتف مركز العمليات في وزارة الخارجية 00962795497777 على مدار الساعة”.
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