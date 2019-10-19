الرئيس اللبناني يؤكد أنه سيكون هناك حل مطمئن للأزمة الراهنة

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السبت 19 أكتوبر 2019
الرئيس اللبناني
الخليج 365
أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون، أنه سيكون هناك حل مطمئن للأزمة الراهنةاحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية .
جاء ذلك في تعليقه على تزايد حدة الإحتجاجات المطالبة برحيله ورحيل الحكومة والطبقة الحاكمة في لبنان .
وكان الرئيس عون، قد أبلغ وفد المتظاهرين خلال لقاء جمعه معهم في القصر الجمهورية، بإنه سيعمل للتخفيف من معاناة الشعب وأنه تم البدء بسلسلة اجراءات للحد ممّا يشكون منه .
وأفادت مراسلة "العربية"، السبت، بازدياد عدد المحتجين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت حيث امتلأت، بالآلاف، احتجاجاً على الطبقة الحاكمة وللمطالبة بتغيير السلطة السياسية، وذلك في اليوم الثالث من التظاهرات، بعد مساء "عاصف" شهدته العاصمة اللبنانية، الجمعة، حيث عمد بعض المحتجين إلى الاشتباك مع القوى الأمنية التي ردت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وأضافت أن المحتجين قطعوا المدخل الشمالي لبيروت، كما عمدوا إلى قطع عدد كبير من الطرقات الرئيسية في المدينة، على الرغم من أن الجيش اللبناني عمد في وقت سابق إلى فتحها.
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