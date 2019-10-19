الأكراد يتهمون تركيا بانتهاك وقف إطلاق النار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - اسطنبول

تبادلت القوات التركية والقوات الكردية السورية، الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المبرم بوساطة الولايات المتحدة.

ودعت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس، الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الحكومة التركية للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت في بيان: «ندعو نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو اللذان أبرما الاتفاق مع الجانب التركي، إلى إلزام أنقرة بتنفيذ عملية وقف إطلاق النار، وفتح الممر لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين، وفق التفاهمات على ذلك مع الجانب الأمريكي».

وأضافت: «رغم التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي والوعود التي قدمت من قبلهم لحل هذه المشكلة إلا أنه لغاية الساعة لم يحدث أي تقدم ملموس».

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وقالت وزارة الدفاع التركية، «إن وحدات حماية الشعب الكردية / حزب العمال الكردستاني قاموا بـ 14 خرقا خلال آخر 36 ساعة، وسط التزام كامل للقوات المسلحة التركية باتفاق المنطقة الآمنة».

وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات المسلحة التركية تلتزم بشكل كامل باتفاق المنطقة الآمنة، الذي توصلت تركيا والولايات المتحدة إليه في 17 أكتوبر الحالي.

في الإطار نفسه احتشد مئات المحتجين أمس، في مستهل مظاهرة كبيرة مرتقبة للأكراد في مدينة كولونيا الألمانية، للتنديد بالعملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وتحدثت الشرطة عن بداية هادئة للمظاهرة تخلو من أي تجاوزات، وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم التحقق من هوية عدد من المسافرين الذين وصلوا إلى محطة القطار الرئيسية في كولونيا، ولم يتم احتجاز أي فرد.

وأفاد رد للحكومة الألمانية على استجواب في البرلمان بأنها لم تقرر وقف صادرات الأسلحة بشكل كامل إلى تركيا بسبب العملية العسكرية التي تشنها في سوريا.

وجاء في رد من الحكومة على استجواب من حزب اليسار أنها لن تصدر «تصاريح جديدة» لتصدير أسلحة وعتاد عسكري يمكن لتركيا استخدامها في الصراع في سوريا.