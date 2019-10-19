الآلاف يتظاهرون.. وجونسون: أمامنا فرصة تاريخية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما خرج الآلاف في مسيرة جديدة ضد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوربي «بريكست»، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان البريطاني مجددا إلى التصويت لصالح الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست).

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وفي مستهل الجلسة الطارئة للبرلمان البريطاني، قال جونسون أمس «هذا المبنى أمامه فرصة تاريخية»، ووصف اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي بأنه يمثل «أعظم استعادة للسيادة الوطنية في تاريخ البرلمان».

وشارك الآلاف من الأشخاص في مسيرة وسط لندن للدعوة إلى إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فيما يستعد المشرعون للتصويت على اتفاق توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج.

وقالت الجماعة المنظمة للمسيرة المسماة «تصويت الشعب»، المدعومة من مشرعين مؤيدين للاتحاد الأوروبي من الأحزاب السياسية الرئيسة في بريطانيا «إنها تأمل أن تجذب الآلاف من المؤيدين لجعل المسيرة إلى البرلمان واحدة من أكبر وأهم الاحتجاجات التي شهدتها بلادنا على الإطلاق».