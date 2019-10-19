الحوثي يعدم 17 من أتباعه.. والتحالف يقتل 100

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل 100 عنصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال أسبوع من المعارك التي شهدتها جبهات القتال في شمال محافظة حجة اليمنية.

وذكر الموقع الالكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن أكثر من 100 عنصر من الميليشيات الحوثية، بينهم قيادات ميدانية بارزة، لقوا مصرعهم خلال الأسبوع الماضي بنيران الجيش الوطني والغارات الجوية المكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وتكبدت الميليشيات المتمردة خلال المعارك عشرات الجرحى، وجرى تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها، وفقا للموقع الذي أشار إلى أن ميليشيات الحوثي دفعت خلال الأيام الماضية بأعداد كبيرة من عناصرها بهدف التسلل إلى مواقع محررة بمحافظة حجة، في محاولة يائسة لصنع انتصارات وهمية، باءت بالفشل.

على صعيد آخر تشهد مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران أزمة خانقة في المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للأسبوع الثالث على التوالي، ووصلت أسعار مادة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء إلى مستويات قياسية بالتزامن مع انعدامها في معارض تعبئة الغاز وتوقف الميليشيات عن توزيعها عبر عقال الحارات.

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وافتعلت ميليشيات الحوثي أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، من أجل إنعاش السوق السوداء التي تديرها الميليشيات وتصل فيها قيمة أسطوانة الغاز إلى مستويات يعجز المواطن العادي عن شرائها.

وفي السياق كشفت اللجنة الاقتصادية كيف خلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية أزمة مشتقات نفطية جديدة وتهربت من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين والسعي لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية ستوكهولم.

وأعدمت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران 17 من عناصرها كانوا يقاتلون في صفوفها بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع جنوب اليمن. وأكد مصدر ميداني أن ميليشيات الحوثي أعدمت عناصرها لرفضهم تنفيذ أوامر مشرفيها في المحافظة للقتال في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة.

وأوضحت أن عناصر الميليشيات التي تم تصفيتها ينتمون لمحافظتي إب وذمار. وكانت ميليشيات الحوثي كثفت حملاتها للتجنيد الإجباري للمواطنين في منطقة العود بمحافظة إب عقب تلقيها خلال الأيام الماضية خسائر كبيرة على يد أبطال الجيش الوطني في محافظة الضالع.

من جانب آخر شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق وتجمعات ميليشيات الحوثي في صعدة المعقل الرئيس للحوثي.

مشاهدات يمنية