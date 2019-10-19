فرنسا تدين إضراب سائقي القطارات لليوم الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس
اتهم رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أمس سائقي القطارات بإساءة استخدام القانون في اليوم الثاني من الإضراب على نطاق واسع.
وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية (إس إن سي إف): إن معظم القطارات عالية السرعة من نوع «تي جي في» كانت تعمل ما عدا قطارات (أو جي إي جي أو) منخفضة التعريفة، لكن لن يتم تشغيل سوى قطار إقليمي واحد من كل اثنين.
ورفض كثيرون من موظفي السكك الحديدية العمل بعد إصابة سائق قطار كان يتولى بمفرده قيادة قطار، في حادث تصادم عند نقطة عبور في شرق فرنسا الأربعاء الماضي. وتدعو نقابة العمال (سي جي تي) شركة السكك الحديدية إلى إعادة مفتشي التذاكر بحيث لا يكون السائقون بمفردهم عند قيادة القطارات.
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