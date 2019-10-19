فيضانات جنوب السودان تحاصر 200 ألف شخص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الأمم المتحدة

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن الفيضانات الغزيرة غير المسبوقة في محافظة مابان بجنوب السودان، أثرت على ما يقرب من 200 ألف شخص، بمن فيهم اللاجئون والسكان المضيفون.

وبحسب المتحدث باسم المفوضية في جنيف أندريه ماهيسيتش، «تقع المنطقة المتضررة في أعالي النيل، وتضم أكثر من 150 ألف لاجئ من السودان.

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وأشار ماهيسيتش إلى أن مفوضية اللاجئين تعمل مع شركائها والسلطات المحلية، على الإسراع بدعم الطوارئ، قائلا «إن الناس يبحثون عن الأمان بعيدا عن مياه الفيضانات أينما وجدوا أرضا جافة، معظمها في جزر صغيرة إذ إن مستويات المياه غير المسبوقة غمرت مناطق شاسعة».

وقال المتحدث باسم المفوضية: إن السكان المتضررين في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، وأوضح أن الناس فروا من منازلهم، وهم يحملون أمتعتهم وشوهدوا وهم يتجمعون في الأرضي الجافة على الجزر الصغيرة، مشيرا إلى أن مياه الفيضانات غمرت الطرق الرئيسة، مما جعل الوصول إلى مخيمات اللاجئين صعبا على العاملين في المجال الإنساني، والمدارس في المنطقة لا تزال مغلقة.

وما زالت المفوضية تشعر بالقلق من أن الفيضانات قد تزيد من مخاطر الأمراض وانتشارها، مثل الكوليرا التي قد تم الإعلان عن خلو جنوب السودان منها في العام الماضي، إلا أن المخاوف من عودة هذا المرض المميت لا زالت موجودة.