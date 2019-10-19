شكرا لقرائتكم نواب ليبيا يتفقون في القاهرة.. والجيش يرحب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتفق النواب الليبيون في القاهرة، السبت، على تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية لغرض الإعداد لجلسة لمجلس النواب بمدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكدوا في بيان عقب اجتماعهم الثاني في العاصمة المصرية، أنه تلبية لدعوة من مجلس النواب المصري اجتمع تسعون نائباً من أعضاء مجلس النواب الليبي ممثلين عن الدوائر الـ13، وذلك في إطار التشاور حول آخر المستجدات، وسُبل حل الأزمة الليبية.

وذكروا أن اللقاء يأتي استكمالا للقاء القاهرة الأول، وجاء في ظروف جعلت من الصعب على مجلس النواب الليبي، العمل بشكلٍ طبيعي خصوصاً مع تزايد الضغوط التي تمارس للسيطرة على إرادته، ومحاولات تقسيمه لإفشاله، وفي ظل تدخلات دولية متزايدة في الشأن الليبي أدت إلى تفاقم الوضع السياسي.

لجنة للتواصل مع البعثة الأممية

وقال النواب في بيانهم إنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية لغرض الإعداد لجلسةٍ لمجلس النواب بمدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى، للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، مضيفين أن المشاركين في الاجتماع رفضوا أي تجاوزٍ لمجلس النواب والمحاولة لوضع حلولٍ تستند على معايير أخرى كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة لا يمكن أن تكون ممثلةً للشعب الليبي.

وطالب النواب بضرورة مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاقٍ لحل الأزمة مطالبين رئاسة مجلس النواب الليبي بالتواصل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية لتوضيح رؤية مجلس النواب ومناقشة مختلف المبادرات والمقترحات والعمل على حشد أكبر توافق وطني حول رؤيةٍ موحدة للحل وصولاً لإجراء انتخاباتٍ في أقرب وقت.

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وعبر النواب عن تضامن كافة أعضاء البرلمان مع النائب سهام سرقيوة وعائلتها وغيرها من المختطفين والمختفين قسرياً ومطالبة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للإفراج عنهم ومتابعتهم عبر القانون، داعين إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة اللحمة والسلام والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبي.

الجيش الليبي يرحب

من جانبه رحب الجيش الليبي باجتماع النواب في القاهرة من أجل توحيد التئام مجلس النواب الليبي وتفعيل دوره باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب الليبي والممثل الشرعي الوحيد له".

وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان لها عن أملها في أن تكلل هذه المساعي بالنجاح على النحو الذي يحقق الهدف المرجو من هذه الاجتماعات المتعاقبة.

اجتماعات جديدة

وكانت مصر قد استضافت، الجمعة، السبت اجتماعات جديدة لأعضاء مجلس النواب الليبي لبحث سبل حل الأزمة السياسية في البلاد، وذلك بناء على دعوة من البرلمان المصري.

وقال عبد الله بلحيق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" إن الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماع القاهرة 1 والذي عقد قبل شهور وتناول سبل حل الأزمة الليبية ودعوة الجميع وكافة الفرقاء للانخراط في التسوية السياسية.

وأضاف أن الاجتماع ناقش التأكيد على أن البرلمان الليبي هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي بكافة طوائفه وأطيافه، وسيتحمل مسؤولياته تجاه حماية الشعب الليبي ومقدراته، مشيراً إلى أنه سيتم كذلك توحيد الجهود والوصول لتوافق نحو وضع خارطة طريق تجمع كافة الفرقاء على مائدة واحدة تنهي الأزمة وتضع تصوراتها لإيجاد حل ليبي شامل ونهائي للأزمة.