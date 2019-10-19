الرئيس اللبناني يوجه رسالة عاجلة للشعب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيكون حلا مطمئنا للأزمة التي يشهدها لبنان، بعد اندلاع احتجاجات واسعة، في العديد من المدن اللبنانية، للاعتراض على تردي الاوضاع الاقتصادية وإعلان حكومة الحريري فرض ضرائب جديدة، وللمطالبة باستقالة الحكومة.

وكتب عون في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، اليوم السبت، “سيكون هناك حل مطمئن للأزمة”.

ويواصل مئات المتظاهرين الغاضبين، احتجاجهم في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.