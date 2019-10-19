هاشتاج #ياسيسي_احنا_معاك يتصدر تويتر.. ومغردون: كفاه فخرا إنه من جيش مصر

الموجز

تصدر هاشتاج #ياسيسي_احنا_معاك قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وشارك الآلاف في الهاشتاج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فور إطلاقه على موقع تويتر.

وأكد النشطاء المشاركون في الهاشتاج على ضرورة الوقوف بجانب الرئيس السيسي ومساندته ضد المؤامرات التي تحاكى ضد مصر وشعبها وتستهدف العمود الرئيسي في الدولة المصرية وهو الجيش المصري.

كما شدد النشطاء على ضرورة مساندة الرئيس تجاه الشائعات التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية، بدعم من قناة الجزيرة القطرية، واستمرار حركة النهوض بالدولة اقتصادياً وسياسياً.