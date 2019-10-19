دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يقول إنه سيرشح نائب وزير الطاقة لرئاسة الوزارة

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيرشح دان بروليت نائب وزير الطاقة لتولي رئاسة الوزارة.

وكتب ترامب في تدوينة على تويتر "يسعدني أن أرشح نائب الوزير دان بروليت ليصبح وزير الطاقة الجديد. خبرة دان في القطاع فريدة... ليس لدي أدنى شك في أن دان سيؤدي مهامه على أفضل ما يكون!".

وإذا صدق مجلس الشيوخ على تعيينه، فإن بروليت سيحل محل ريك بيري الذي قال يوم الخميس إنه سيتنحى عن المنصب بحلول نهاية العام.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)