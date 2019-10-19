تلوث أجمل شواطئ البرازيل.. و"السبب مجهول"

وفي مشاهد لافتة بثتها محطة "تي في غلوبو" يظهر عشرات المتطوعين يحاولون بأيديهم إزالة النفط، الذي يغطي غالبية الشاطئ الممتد على كيلومترات عدة وتحيط به أشجار جوز الهند.
وغالبا ما يصنف شاطئ كارنيروس، وهو موقع سياحي رئيسي في ولاية بيرنامبوك، على أنه من الأجمل في البرازيل. وقد حل الشاطئ بمياهه اللازوردية ونباته الوافر في المرتبة الثانية عشرة بين أجمل شواطئ العالم عبر موقع "تريبادفايز" في 2004.
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وتخشى السلطات المحلية أن يصل التلوث إلى مجمع بورتو غالينياس، الذي يستقطب عددا كبيرا من الرواد في البرازيل.
وإلى جانب الشواطئ، يخشى الخبراء من تلوث الشعاب المرجانية والمانغروف التي يصعب أكثر إزالة التلوث منها.
وتفيد وكالة البيئة العامة (إيباما) أن هذا التلوث طال 187 مدينة في 9 ولايات في شمال شرق البرازيل.
ولم تعرف بعد أسباب هذا التلوث، مع أن تحاليل وعينات أكدت أن النفط فنزويلي المصدر.
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