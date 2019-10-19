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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى إماراتى يفضح الجزيرة القطرية: قناة حريم السلطان تعمل لصالح الثعملى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الإعلامى الإماراتى، إبراهيم بهزاد، فضح قناة الجزيرة القطرية، وتحريضها ضد الدول العربية من أجل خدمة النظام التركى الذى يترأسه رجب طيب أردوغان.
ووصف الإعلامى الإماراتى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، الجزيرة القطرية بأنها قناة حريم السلطان ، مشيرا إلى أن تلك القناة تخصص مهاجمة الدول العربية فقط.
وتابع الإعلامى الإماراتى: "قناة الجزيرة تخصص برامجها لمهاجمة العرب لكي يرضى عليهم سيدهم العثملي أردوغان".
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