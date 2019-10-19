شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. على عبد العال يتلقى دعوة من عقيلة صالح لزيارة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الجمعة، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: ننشر ملاحظات ومقترحات اتحاد الصناعات على قانون الجمارك.. أبرزها إلغاء الحبس "الصحفيين": قنوات الإرهابية تمارس نشاطها من داخل الكيانات الصحفية الوهمية رئيس مجلس النواب الليبى يدعو على عبد العال لزيارة ليبيا Advertisements 11 مشروع قانون أمام لجان البرلمان الأسبوع الجارى أبرزها "البناء الموحد" السيد الشريف لوفد البرلمان الليبى: مصر تدعم جهود تحقيق استقرار ووحدة ليبيا نائب يحذر من انتشار مراكز "غير مرخصة" لدق الوشم تستقطب الشباب وتدمر صحتهم

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