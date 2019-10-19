شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اجتماعات للجنة المشروعات بالبرلمان حول قانون تنمية القطاع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، ستة اجتماعات لها غدا الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، ويستعرض ”الخليج 365” تلك الاجتماعات على النحو التالى :
1. اجتماع لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى بحضور وزيرة الاستثمار ورئيس جهاز تنمية المشروعات.
2. ثلاثة اجتماعات أخرى فى ذات اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لبدء جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور إتحاد المشروعات الصغيرة ممثلاً عن المستثمرين فى هذا القطاع، ولفتح نقاش موسع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.
3. اجتماعان لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للوقوف على المعوقات التى تواجههم وبحث كيفية تذليلها، ثم تعقد اللجنة اجتماع أخير لعرض فلسفة مشروع القانون وأخذ الموافقة المبدأية عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 اجتماعات للجنة المشروعات بالبرلمان حول قانون تنمية القطاع.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.