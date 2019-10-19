شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء المحامين الجدد بعد اجتيازهم الكشف الطبى استعدادا لحلف اليمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية يوم السبت القادم الموافق 2 نوفمبر المقبل، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، وحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

و نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.

وينشر ”الخليج 365” كشفا بأسماء المحامين الجدد، المقرر حضورهم جلسة حلف اليمين.









Advertisements























